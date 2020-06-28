71-летняя российская артистка Алла Пугачева, жена юмориста Максима Галкина, пригласила домой звездных гостей

Как передает Politeka.net, Примадонна опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в окружении знаменитых друзей.

Алла Борисовна изменила традиционной пышной шевелюре, собрав волосы сзади, что, впрочем, ей очень к лицу, судя по многочисленным комплиментам в комментариях. На артистке было зеленое платье в белый горошек с рукавами три четверти и откровенным вырезом на груди. Помолодевшая и посветлевшая певица картинно поднесла руку к подбородку и одарила присутствующих широкой улыбкой.

Пугачева накрыла стол, поставив вазы с фруктами и чашки.

"Любимые друзья всегда рядом.❤️", - подписала звезда это душевное фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, отметив, что Примадонна выглядит так, будто скинула пару десятков лет.

"Собранные Волосы вам хорошо 🌸"

"Ещё бы, рядом с таким весомым человеком никого бы не было"

"Алла Борисовна, вы прекрасны😘"

"А муж на заработках в поле???)))😂"

"Алуся то тут молодушка"

"Молодцы.... 👍 Всё такие помолодевшие... 🌹🌹🌹"

"Алла Вы прекрасны, а как вам идёт горошек👍"

"Хорошее душевное фото! 😍"

Ранее мы сообщали, Пугачева взбудоражила фото в "пацанском" образе. Ненакрашенная артистка смело задрала ногу, будучи в джинсовых шортиках и клетчатой рубашке.

«Я всегда говорила: ну, уберете вы меня со сцены, я буду книги писать. Запретите книги, буду рисовать, запретите и это, я всё равно что-нибудь придумаю. Всё равно буду жить так, как хочу. С чувством всё той же внутренней свободы», - подписан снимок.

Напомним, внезапно помолодевшая Пугачева поразила внешностью на семейном фото: "Это же Анита Цой".

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