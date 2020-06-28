71-летняя российская артистка Алла Пугачева, жена юмориста Максима Галкина, пригласила домой звездных гостей
Как передает Politeka.net, Примадонна опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в окружении знаменитых друзей.
Алла Борисовна изменила традиционной пышной шевелюре, собрав волосы сзади, что, впрочем, ей очень к лицу, судя по многочисленным комплиментам в комментариях. На артистке было зеленое платье в белый горошек с рукавами три четверти и откровенным вырезом на груди. Помолодевшая и посветлевшая певица картинно поднесла руку к подбородку и одарила присутствующих широкой улыбкой.
Пугачева накрыла стол, поставив вазы с фруктами и чашки.
"Любимые друзья всегда рядом.❤️", - подписала звезда это душевное фото.
Известный "Холостяк" не выдержал напряжения и признался в личной трагедии: "Я потерял ребенка и..."
Юная дочь Кравец из "Квартал 95" превратилась в копию Ани Лорак после смены имиджа: "Вот это да..."
ПриватБанк не дает перевести деньги на карту, в Приват24 проблемы: «Ваши платежи могут…»
Деньги украинцев под угрозой, НБУ вынес суровый вердикт девяти банкам: что нужно знать
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, отметив, что Примадонна выглядит так, будто скинула пару десятков лет.
"Собранные Волосы вам хорошо 🌸"
"Ещё бы, рядом с таким весомым человеком никого бы не было"
"Алла Борисовна, вы прекрасны😘"
"А муж на заработках в поле???)))😂"
"Алуся то тут молодушка"
"Молодцы.... 👍 Всё такие помолодевшие... 🌹🌹🌹"
"Алла Вы прекрасны, а как вам идёт горошек👍"
"Хорошее душевное фото! 😍"
Ранее мы сообщали, Пугачева взбудоражила фото в "пацанском" образе. Ненакрашенная артистка смело задрала ногу, будучи в джинсовых шортиках и клетчатой рубашке.
«Я всегда говорила: ну, уберете вы меня со сцены, я буду книги писать. Запретите книги, буду рисовать, запретите и это, я всё равно что-нибудь придумаю. Всё равно буду жить так, как хочу. С чувством всё той же внутренней свободы», - подписан снимок.
Напомним, внезапно помолодевшая Пугачева поразила внешностью на семейном фото: "Это же Анита Цой".
Как сообщала Politeka, необычная дочь Пугачевой и Галкина затмила звезд подиума: "Принцесса!"
Также Politeka писала, что помолодевшая Пугачева кокетливо задрала ножку в мини, вызвав приступ зависти: "Всех по боку!"