Настя Каменських, Тіна Кароль, Оля Полякова та інші зірки похвалилися своїми ногами

На першому фото показує себе Настя Каменських. Красуня була в велосипедках чорного кольору і картатому піджаку, завдяки чому можна оцінити довжину ніг зірки. Співачка доповнила образ зібраним у хвіст волоссям і чорними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Оля Полякова. Красуня лежала на шезлонгу в купальнику і демонструвала прекрасні ніжки, якими її наділила природа. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним, а лежала біля басейну.

Замикає трійку Тіна Кароль. Зірка була в чорному боді, яке переходило в колготи. Красуня витягла ніжки, демонструючи їх ідеальність, а сама розташувалася біля стільця. Знаменитість доповнила образ стильним мейкапом, а волосся вирішила залишити розпущеним.

На наступному місці Світлана Лобода. Співачка стояла на узбережжі в купальнику, а образ доповнила чорними окулярами. На фото можна легко оцінити ніжки красуні, які вона не соромиться демонструвати.

Заключає п'ятірку Ані Лорак. Красуня показала себе в коротеньких шортах і майці. Кароліна сиділа на сходах і демонструвала засмаглі ніжки, а образ доповнила чорними окулярами.

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