Настя Каменских, Тина Кароль, Оля Полякова и другие звезды похвастались своими ногами

На первом фото показывает себя Настя Каменских. Красотка была в велосипедках черного цвета и клетчатом пиджаке, благодаря чему можно оценить длинну ног звезды. Певица дополнила образ собранными волосами в хвост и черными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Оля Полякова. Красавица лежала на шезлонге в купальнике и демонстрировала прекрасные ножки, которыми ее наградила природа. Звезда решила оставить волосы распущенными, а лежала у бассейна.

Заключает тройку Тина Кароль. Звезда была в черном боди, которое переходило в колготы. Красотка вытянула ножки, демонстрируя их идеальность, а сама расположилась возле стула. Знаменитость дополнила образ стильным мейкапом, а волосы решила оставить распущенными.

На следующем месте Светлана Лобода. Певица стояла на побережье в купальнике, а образ дополнила черными очками. На фото можно легко оценить ножки красотки, которые она не стесняется демонстрировать.

Заключает пятерку Ани Лорак. Красавица показала себя в коротеньких шортах и майке. Каролина сидела на ступеньках и демонстрировала загорелые ножки, а образ дополнила черными очками.

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