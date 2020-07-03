Знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в новом летнем образе

Настя уже довольно давно занимается похудением и активно рассказывает о своих успехах. Также певица ранее рассказала: каждодневная утренняя пробежка уже часть ее жизни. Похоже, летом Настя решила разнообразить свои будни и теперь занимается спортом вместе с мужем, а также ездит на велосипеде, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Каменских похвасталась тем, как весело и спортивно проводит свое утро после поездки. С самого утра она взяла велосипед и устроила себе прогулку по лесу. Для этого путешествия Настя выбрала короткие белые шорты, и топ зеленого цвета со змеиным принтом.

«Счастье - оно всегда внутри нас. От осознания, что любишь то, чем занимаешься, от того, что рядом близкие люди и от чувства гармонии с собой и миром 😌

Поэтому создавайте своё счастье сами - не превращайте свою жизнь в гонку за благами, а занимайтесь любимым делом, наслаждайтесь каждым моментом, любите и много улыбайтесь! А я дарю свою улыбку вам! 🥰🤗», - написала Настя.

Фанаты тут же ответили:

«Ти найкраща з😽😍🔥», «️❤️ вы самая лучшая!», «Как солнце, вот это уже вкусно🙌❤️», «Beautiful! 😘😘😘», «Классная фотка😍», «Мне нравится», «Хорошего дня😀😘❤️🌼», «У тебе вона чудесна😃 Посмішка 😍😍😍», «Улыбка-солнце 🥰», «Будь счастлива всегда и везде!», «Молодчинка🔥».

Отметим, Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, рассказывает о похудении, публикует фото с концерта и проводит онлайн-марафоны. Недавно Настя также показала летний кадр из отдыха, который был сделан во время плавания в бассейне.

После похудения стройная Настя с удовольствием демонстрирует свое тело, Настя является любительницей показать свои новые фото, на которых она с радостью показывает изменившуюся фигуру. В бассейне Настя не только восхитила образом, но и сверкнула «лишним».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанаты тут же ответили, заявив, что звезда напоминает им русалку Ариель:

«Русалочка!», «Красота 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неё трусы слетели», «Настоящая русалка🔥🌟🔥», «Очень красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарная❤️🔥», «Настя, крутое фото 🔥👍🏻», «С завистью смотрю на плавающих людей😍 интересно, реально научиться плавать в 30 с лишним лет?🙈😭», «Привет😍😍😍», «И я хочу ❤️», «Лето🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть