Відома українська співачка Гайтана показу сміливий образ і поскаржилася на спеку
На фото Гайтана позувала в чорному напівпрозорому платті і босоніжках. У красуні було величезне декольте, яке навіть за наявності ліфчика не приховало прекрасний вигляд. Співачка сиділа на бордюрі і демонструвала себе не соромлячись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не скаржтеся на спеку", - підписала фото красуня.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:
"Блін, скільки ж у мене мотивів мелодій під твої пісні є!, шкода що тільки в голові)", "У спеку в чорному і не скаржитися", "тільки на холодному не сиди", "Правильно", "Лялечка".
Раніше ми писали, що відома українська співачка Гайтана показала незвичайний літній образ.
На фото Гайтана була в штанах, топі і сорочці чорного кольору, а образ доповнила блискучими туфлями. Красуня сиділа на стільці, а розстебнула сорочку, демонструючи ідеальний прес. Дівчина дивилася в камеру і не соромилася показувати своє тіло на камеру, а позувала на тлі домашніх квітів.
Повідомлялося, що українська співачка Гайтана здалася перед фанатами після кардинальної зміни іміджу.
«Бо між нами Дивне кохання», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Гайтана позує після кардинальної зміни іміджу: зірка змінила зачіску і приміряла незвичне для себе сукню. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
Нагадаємо, Гайтана ефектно нагнулася і посвітила грудьми у розстебнутій сорочці
Також Politeka писала, що розкішна Гайтана у вбранні з вирізом показала, ніж її нагородила природа
А ще Politeka повідомляла, що Гайтана у прозорій сорочці розбурхала фантазію перед дзеркалом