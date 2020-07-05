Відома українська співачка Гайтана показу сміливий образ і поскаржилася на спеку

На фото Гайтана позувала в чорному напівпрозорому платті і босоніжках. У красуні було величезне декольте, яке навіть за наявності ліфчика не приховало прекрасний вигляд. Співачка сиділа на бордюрі і демонструвала себе не соромлячись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не скаржтеся на спеку", - підписала фото красуня.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Блін, скільки ж у мене мотивів мелодій під твої пісні є!, шкода що тільки в голові)", "У спеку в чорному і не скаржитися", "тільки на холодному не сиди", "Правильно", "Лялечка".

Раніше ми писали, що відома українська співачка Гайтана показала незвичайний літній образ.

На фото Гайтана була в штанах, топі і сорочці чорного кольору, а образ доповнила блискучими туфлями. Красуня сиділа на стільці, а розстебнула сорочку, демонструючи ідеальний прес. Дівчина дивилася в камеру і не соромилася показувати своє тіло на камеру, а позувала на тлі домашніх квітів.

Повідомлялося, що українська співачка Гайтана здалася перед фанатами після кардинальної зміни іміджу.

«Бо між нами Дивне кохання», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Гайтана позує після кардинальної зміни іміджу: зірка змінила зачіску і приміряла незвичне для себе сукню. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, Гайтана ефектно нагнулася і посвітила грудьми у розстебнутій сорочці

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