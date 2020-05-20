Украинская исполнительница Гайтана решила порадовать поклонников и сверкнула безупречным телом в платье с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ловите от меня секрет любви «на всю жизнь». Когда мужчина уважает и заботится о своей женщине, а его отношение к ней каждую минуту как к самой дорогой жемчужины, в семье будет безумное счастье и любовь на всю жизнь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Гайтана позирует в платье с вырезом, элегантно демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Аж горит сердце у меня от твоих слов», «роскошный вид», «классная, слов нет», «супер красотка», «вау, какая красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Гайтана показала весеннее настроение

На фото Гайтана позировала только в галстуке и рубашке, а образ дополнила каблуками. Красотка снимала себя на телефон и показала, какими ножками ее наградила природа. Фото получилось солнечным и весенним.

"И во мне танцует весна", - написала под фото Гайтана.

Фанаты поставили более 300 лайков за несколько часов и написали несколько комментариев.

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