Время идет, а красота не увядает

Украинская певица Гайтана показала себя с лучшей стороны в новом откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, исполнительница принарядилась ради клипа, фрагмент которого опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз страницы).

Пока в Украине идет карантин, артисты предаются ностальгии и напоминают поклонникам о своих хитах. Гайтана показала горячие кадры из клипа на песню "Два вікна", для которого выбрала яркое красное платье и черный пиджак.

Образ получился очень горячим благодаря контрасту цветов и глубокому декольте, которым певица то и дело светила на камеру - такое грех не показать. Она нисколько не стеснялась мужчин-музыкантов, которые играли рядом. Во время песни Гайтана активно двигалась, из-за чего ее волосы эффектно метаются из стороны в сторону.

Стоит отметить, что с момента выхода клипа прошло уже около 10 лет - на YouTube его выложили в 2010 году. Впрочем, Гайтана не стесняется показать, как изменилась за это время.

Ранее певица показала свежее фото в платье с огрмным вырезом. На опубликованном кадре она сидит на стуле в платье, которое держится на одном бюсте.

Напомним, Гайтана без лишней скромности потрясла пышным бюстом прямо перед камерой.

А еще Politeka писала, что Гайтана сняла лифчик и засветила лишнее в легком платье, фото облетело сеть.

Также Politeka сообщала, что экзотическая Гайтана сняла белье ради соблазнительной фотосессии, личные кадры.