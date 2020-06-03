Украинская певица Гайтана показала себя с лучшей стороны в новом откровенном наряде
Как сообщает Politeka.net, исполнительница принарядилась ради клипа, фрагмент которого опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз страницы).
Пока в Украине идет карантин, артисты предаются ностальгии и напоминают поклонникам о своих хитах. Гайтана показала горячие кадры из клипа на песню "Два вікна", для которого выбрала яркое красное платье и черный пиджак.
Образ получился очень горячим благодаря контрасту цветов и глубокому декольте, которым певица то и дело светила на камеру - такое грех не показать. Она нисколько не стеснялась мужчин-музыкантов, которые играли рядом. Во время песни Гайтана активно двигалась, из-за чего ее волосы эффектно метаются из стороны в сторону.
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Стоит отметить, что с момента выхода клипа прошло уже около 10 лет - на YouTube его выложили в 2010 году. Впрочем, Гайтана не стесняется показать, как изменилась за это время.
Ранее певица показала свежее фото в платье с огрмным вырезом. На опубликованном кадре она сидит на стуле в платье, которое держится на одном бюсте.
Напомним, Гайтана без лишней скромности потрясла пышным бюстом прямо перед камерой.
А еще Politeka писала, что Гайтана сняла лифчик и засветила лишнее в легком платье, фото облетело сеть.
Также Politeka сообщала, что экзотическая Гайтана сняла белье ради соблазнительной фотосессии, личные кадры.