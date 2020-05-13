Известная украинская певица Гайтана показала весеннее настроение
На фото Гайтана позировала только в галстуке и рубашке, а образ дополнила каблуками. Красотка снимала себя на телефон и показала, какими ножками ее наградила природа. Фото получилось солнечным и весенним. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"И во мне танцует весна", - написала под фото Гайтана.
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Фанаты поставили более 300 лайков за несколько часов и написали несколько комментариев:
"Невероятная", "Вы классная", "Люблю".
Ранее мы сообщали, что украинская певица Гайтана показалась перед фанатами после кардинального изменения имиджа.
«Потому что между нами Дивне кохання», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Гайтана позирует после кардинальной смены имиджа: звезда сменила прическу и примерила непривычное для себя платье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Сообщалось, что популярная украинская певица Гайтана обратилась к подписчикам с предложением, как разнообразить свой карантин.
«Особенно в изоляции, многие смотрят новости, читают страшные статьи и сами себя погружают в негатив. 📺🔨 Попробуйте сегодня вечером вместо новостей посмотреть канал Discovery или семейную комедию. 🤩🍿 Вместо обсуждения событий из телевизора поиграйте с семьей в Alias (игру можно скачать на любой телефон). 📲🕹 Окружайте себя позитивом! 😉✌️Совсем скоро все закончится», - говорится в сообщении.
Напомним, Гайтана без лишней скромности потрясла пышным бюстом прямо перед камерой
А еще Politeka писала, что Гайтана сняла лифчик и засветила лишнее в легком платье, фото облетело сеть
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