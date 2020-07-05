Знаменитий співак Тому Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, показав свіжий образ і розповів про вихідних

На фото Кончіта позує без футболки, демонструючи своє тіло. Вурст не соромилася себе показати, а також пишну бороду і густе волосся, а сама дивилася в камеру. Образ зірка доповнила сережками у вухах і носі, а фото було чорно-білим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щасливих вихідних щасливі люди", - написала Кончіта під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Щасливих вихідних Тому. Сподіваюся, ми побачимося наступного тижня", "Прекрасна", "Тобі теж, люба", "Спасибі дорогий, тобі теж", "Чарівна".

Раніше ми писали, що знаменитий співак Тому Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, знову всіх здивував зміною своєї зовнішності.

Однак на новому фото, він виглядає зовсім по-іншому. Тому Нойвірт позує з ідеально укладеним довгим волоссям, які закривають частину обличчя. А очі підкреслені яскравим макіяжем і накладними віями.

Повідомлялося, що відомий співак Томас Нойвірт, якого всі знають під псевдонімом Кончіта Вурст, показав себе без одягу.

На фото Томас позує в голим торсом, досить великою бородою і пошарпаними волоссям. Нойвірт прикрив очі від сонця, а у вухах у нього можна побачити бездротові навушники. Завдяки знімку можна побачити, що торс у співака досить кошлаті, а ще підкачаних.

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