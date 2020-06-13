Знаменитый певец Том Нойвирт, который более известен под псевдонимом Кончита Вурст удивил перевоплощением

Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился на Instagram страничке исполнителя.

Австрийский поп-певец является активным пользователем Instagram и часто радует поклонников новостями своей жизни.

Поклонники уже привыкли его образу, но последний пост их просто ошарашил.

Артист предстал на кадре во всем розовом. Это один из самых эпатажных образов певца за последнее время, так как несколько месяцев Том предпочитает только темные оттенки в одежде и более мужественный вид.

Поклонники допустили, что любимец снова превращается в женственную личность, которой он так запомнился на песенном конкурсе "Евровидение".

Стоит отметить, что такой образ пришелся им по душе. Публикацию певца неистово расхваливали и удостоили огромным количеством лайков.

Ранее Том позировал с голым торсом, довольно большой бородой и потрепанными волосами. Нойвирт прикрыл глаза от солнца, а в ушах у него можно увидеть беспроводные наушники.

Благодаря снимку можно увидеть, что торс у певца довольно лохматы, а еще подкачанный.

Напомним, Кончита Вурст вернулась к легендарному образу, вызвав фурор в сети

А еще Politeka писала, что Кончита Вурст огорошила видом без косметики, звезду Евровидения не узнать

Также Politeka сообщала, что эпатажная Кончита Вурст огорошила изменениями во внешности







