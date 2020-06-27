Американская звезда Ким Кардашьян изумила ярким снимком в дерзком наряде

Как сообщает Politeka.net, одни считают Ким Кардашьян иконой стиля, другие придерживаются противоположного мнения, но противоречия не мешают увеличению числа подписчиков на ее профиле в микроблоге.

Каждый ее снимок вызывает волну восхищения от пользователей сети. Новый кадр, опубликованный в Instagram, не стал исключением, ведь вызвал бурю эмоций у подписчиков звезды.

Так, светская львица вновь примерила необычный наряд, который полной мерой продемонстрировал достоинства ее фигуры. Ким облачилась в облегающие брюки бежевого оттенка, а также яркий топ с перехрещенными лямками на груди.

В дополнение к стильному образу она выбрала крупные серьги-кольца. При этом, она решила убрать волосы в высокий хвост, оставив лишь несколько кокетливых прядей у лица, а в макияже не стала изменять своим любимым коричнево-бежевым тонам.

Поклонники смогли рассмотреть ее роскошное тело вблизи, оставив для своей любимицы множество комплиментов. Стоит добавить, что фото набрало более 1 миллиона лайков.

"Королева, богиня, как ты прекрасна", "Оглушающе!!! 🔥🔥", "Ким очень красиво, обожаю эту фотографию", "Что за чудесный стиль, Ким", "Экзотическая красота ❤️", "Безобразница, чтобы натянуть такой наряд нужна смелость", "Сводит меня с ума", "Ковбойская принцесса", "Это божественно".

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