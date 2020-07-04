Телеведуча Регіна Тодоренко поділилася знімком з подорожі

Як передає Politeka.net, відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Позаду 1400 км за 3 дні. Мої сідниці квадратні, але пригода вийшла відмінна!!! Скоро ви самі все дізнаєтеся", - заінтригувала телеведуча в підписі до посту, так і не вказавши, де знаходиться.

На знімку Тодоренко з'явилася в білій майці і коротеньких шортах, а позувала знаменитість на стозі сіна.

Шанувальники Регіни не змогли стриматися в коментарях, щоб не похвалити улюбленицю за прекрасний вигляд, але були і такі, які намагалися вгадати: де ж все-таки знаходиться телеведуча.

"Ого! Цікаво, де ви і чому не на літаку?", "Вау прям на сінник захотілося", "Чекаємо новини. Дуже цікаво! Що ж Регіна приготувала?"," Вау, де це такі краси????","Приголомшлива", "Повернулася в "Орел і решка"?, - писали шанувальники знаменитості під постом.

Нагадаємо, в 2014 Тодоренко пройшла відбір та стала ведучою телепередачі шоу «Орел і решка», але в 2017 оголосила про відхід з проекту. На даний момент ведучою телепроекту є Настя Ивлєєва.

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