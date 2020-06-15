Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая сегодня отмечает свой 30-й день рождения, поразила трогательными кадрами с праздника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Спасибо, муж @vladtopalovofficial , за этот невероятный День Рождения. Только ты знаешь, как сильно я люблю праздники 🎉 🎈! Я счастлива 😊 Спасибо вам , мои дорогие друзья, за атмосферу! Спасибо всем вам за тёплые поздравления, за открытки, за сторис ❤️🙏🏻❤️Люблю!» - говорится в сообщении.

Кроме того, Тодоренко также поздравила с праздником всех, кто родился с ней в один день.

«Вижу, что многое родились со мной в один день! Вас от всей души поздравляю!» - подчеркнула она.

На опубликованных кадрах Тодоренко позирует в белом мини-платье, держа в руках шарики с гелием. Она сперва отпускает их в небо, а потом падает в бассейн. При этом Топалов прыгает практически вместе с ней.

«Вы классно сумасшедшие», «бомбезные», «волшебные! Счастья вам», «Регина, волшебный День рождения! Вы классные», «класс», «поздравляю! Как же это здорово выглядит»,» «Супер, с днем рождения,, вас, всего самого наилучшего)», - пишут они.

Как сообщалось ранее, телеведущая Регина Тодоренко оскандалилась в сети во время прямого эфира с мужем, Владом Топаловым.

Людей очень возмутили слова супругов о домашнем насилии. В частности Регина Тодоренко сказала следующее: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?».

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

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