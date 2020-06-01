Популярная телеведущая Регина Тодоренко поразила роскошным снимком с ребенком на руках на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«С Днём защиты детей) Наши дети - это наше будущее! Они построят новые сверхзвуковые самолеты! Они найдут лекарство от всех болезней. Они будут осваивать космос за пределами нашей Вселенной. Они придумают новые невероятные гаджеты, напишут тысячи красивых песен и полезных книг. Они вырастут прекрасными людьми! А мы, взрослые, должны обеспечить им мир и возможность расти и развиваться в ЛЮБВИ», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Тодоренко позирует вместе с подросшим сыном, что стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, он копия Топалова», «какие миленькие», «такой милый, супер», «бомбезный снимок», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская телеведущая Регина Тодоренко показала полуторагодовалого сына Майкла и обратилась к поклонникам с просьбой.

Тодоренко сфотографировался с маленьким сыном во время поездки на яхте. На заднем плане можно заметить море и брызги воды.

Телеведущая в белой рубашке нежно обняла полуторагодовалого Майкла и поцеловала в головку. Рукой она также закрыла личико ребенку.

В подписи к фото Тодоренко поразмышляла на тему разводов и о том, с кем должны оставаться дети после того, как их родители разойдутся.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе