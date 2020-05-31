Супруг Регины Тодоренко российский музыкант Влад Топалов показал подросшего сынишку, однако не дает высказаться подписчикам

После громкого скандала, в который угодила украинская ведущая Регина Тодоренко на тему домашнего насилия, супругов захлестнул шквал критики. Влад Топалов во всем поддержал жену, однако не справился с большим напряжением и стал хамить людям, материться и вести себя неадекватно в соцсети. Это вызвало еще больше негодование среди людей и певцу ничего не осталось делать как спрятаться от гнева россиян и закрыть возможность комментирования своих постов в Инстаграм, сообщает Politeka.net

На новом фото артист сфотографировался с заметно повзрослевшим сыном Майклом. Топалов сделал селфи, держа ребенка на руках.

«Доброго всем воскресенья♥️🙏🏻 смотрим кино и слушаем дождь.....) 🌧"» - подписал снимок артист, однако высказаться не дал.

Ранее мы сообщали, известный астролог Дмитрий Ермолаев поведал о тяжелом периоде в жизни Регины - "транзит 7,5 лет Садэ-Сати, который считается страшнейшим периодом в жизни человека по меркам индийской астрологии Джйотиш, несущий за собой ужасные беды и потери".

Как сообщала Politeka, на Топалова обрушилось внезапное горе, Тодоренко раскрыла детали: "Ушел из жизни...".

Также Politeka писала, что новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова: "встречается крайне редко...".