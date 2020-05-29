Регина Тодоренко откровенно рассказала о том, как разговор с родителями заставил ее плакать

Известная украинская телеведущая, которая после замужества переехала в Россию, до сих пор оправляется от громкого скандала на тему домашнего насилия, когда люди раскритиковали ее за необдуманные высказывания. Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась в своем Инстаграм откровенной историей, в которой рассказала, как сильно соскучилась за своими родителями, ведь она с семьей живет в России, а они остались в Украине.

Так ведущая рассказала, что поговорила с отцом и матерью по видеосвязи, так как уже почти полгода это единственный способ связи для них. В разговоре участвовал и маленький сын звезды – Майкл.

«Я сегодня плакала...расчувствовалась, когда говорила по видеосвязи с родителями. Майкл пока только так может общаться с бабушкой и дедушкой», - рассказала Тодоренко.

Она отметила, что иногда такая коммуникация убивает всю романтику разговора. Ведущая также рассказала, что ее отец с матерью сегодня устроили для внука настоящий концерт с игрой на гитаре и пением.

«Медвежонок на расстоянии руки от телефона танцевал, аплодировал деду и потом целовал экран. Да и вообще, не знаю, как вам, а мне сильно хочется к маме с папой на ручки. Хоть совсем скоро мне 30, но «на ручки» никто же не отменял!», - призналась Тодоренко.

Она также поделилась совместной фотографией с сыном. На снимке ведущая лежит на полу и счастливо улыбается, а маленький Майкл сидит рядом с ней в забавном наряде с милыми ушками.

Напомним, Тодоренко с сыном на руках срочно обратилась к поклонникам, случилась беда: "Несколько дней я...".

Как сообщала Politeka, на Топалова обрушилось внезапное горе, Тодоренко раскрыла детали: "Ушел из жизни...".

Также Politeka писала, что новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова: "встречается крайне редко...".