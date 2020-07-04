Від такої краси не можна відірватися

Популярна українська балерина Катерина Кухар, яка є суддею проєкту «Танці з зірками», похвалилася ідеальним лицем поблизу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Майбутнє, як світло в кінці тунелю, якщо ти віриш в те, куди ти йдеш....Незважаючи на збільшувальне скло…», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Кухар позує з елегантним макіяжем, демонструючи неймовірну красу. На іншому знімку балерина закрила очі, красиво застигнувши в кадрі.

«Дуже ніжна на цьому фото», «неймовірна краса», «Обожнюю Вас. Легенда», «Красива і витончена», «Дуже красива, ніжна», «Яка ти красива ніжна статуетка», «П'янка Краса», «волосся – відпад», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала, як відпочиває влітку.

На фото красуня стоїть у білій майці й коротких шортиках з великими кишенями, які випирають за їх межі. Катерина стояла в профіль і посміхалася, а волосся вирішила залишити розпущеним. Кухар доповнила образ маленькою сумочкою, а в другій руці тримала телефон.

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