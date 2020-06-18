Судья популярного шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар поразила идеальными снимками с отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Пройдемте в сад, я покажу Вас розам…», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Кухар позирует рядом с розами на фоне моря, демонстрируя не только идеальный вид, а свою роскошную внешность. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невероятная», «красотка», «боже, какая красота», «обожаю тебя! Нереальная», «бомбезный вид! И ты крутая!», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала свою растяжку, удивив всех.

На кадрах Кухар позирует в красном платье, стоя в огромном павильоне. Екатерина стояла на носочке, а вторую ногу задрала как можно выше, держа рукой, таким образом демонстрируя воздушный шпагат. И у звезды это вышло, она задрала свою конечность выше головы. Кадр получился эффектным и красочным.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Волочковой и не снилось".

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