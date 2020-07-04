Популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая является судьей проекта «Танці з зірками», похвасталась идеальным лицом вблизи
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Будущее, как свет в конце тоннеля, если ты веришь в то, куда ты идёшь....Несмотря на увеличительное стекло…», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Кухар позирует с элегантным макияжем, демонстрируя невероятную красоту. На другом снимке балерина закрыла глаза, красиво застыв в кадре.
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«Очень нежная на этом фото», «невероятная красота», «Обожаю Вас. Легенда», «Красивая и утонченная», «Очень красивая, и нежная», «Какая ты красивая нежная статуэтка», «Пьянящая Красота», «волосы – отпад», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала, как отдыхает летом.
На фото красотка стоит в белой майке и коротких шортиках с большими карманами, которые выпирают за их пределы. Екатерина стояла в профиль и улыбалась, а волосы решила оставить распущенными. Кухар дополнила образ маленькой сумочкой, а во второй руке держала телефон.
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