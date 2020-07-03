Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала, как отдыхает летом

На фото красотка стоит в белой майке и коротких шортиках с большими карманами, которые выпирают за их пределы. Екатерина стояла в профиль и улыбалась, а волосы решила оставить распущенными. Кухар дополнила образ маленькой сумочкой, а во второй руке держала телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Ох, крошка".

Ранее мы сообщали, что судья популярного шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась невероятной внешностью во время поездки в авто.

«... Логика приведет вас от пункта А к пункту Б. Фантазия доставит куда угодно....», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кухар позирует в прозрачном наряде, сидя в машине. Знаменитость в какой-то момент закидывает голову, демонстрируя безупречную красоту.

Сообщалось, что 38-летняя украинская прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар порадовала поклонников сценическим образом.

Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором позирует в костюме черного лебедя. Ее голову венчает черный обруч, украшенный стразами и бусинами под жемчуг, а лиф балетной пачки декорирован черными перьями.

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