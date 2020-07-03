Українських пенсіонерів попередили про те, що нові виплати в цьому місяці почнуться раніше, ніж зазвичай

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

«Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що 3 липня цього року згідно з графіком, було виділено відразу 3,7 мільярда гривень.

Раніше ми повідомляли, у Комітеті з питань економічного розвитку приголомшили ідеєю "роздати всім українцям по 3 тисячі гривень". Про це заявила депутат з "Слуги народу" Людмила Буймістер.

У комітеті вважають, що макроекономічні показники України дозволяють провести емісію на 300 млрд грн. І пропонують направити ці гроші на три великі програми – по 100 млрд на кожну фінансову підтримку громадян, безкоштовний і безумовне кредитування малого і середнього бізнесу, а також відновлення галузі електроенергетики та інвестиції в будівництво інфраструктури.

Економісти беруться за голови від таких ідей. За їх словами, все це виглядають безглуздо і по-дитячому: ніби як, нумо надрукуймо гроші і роздамо всім, щоб збільшити купівельну спроможність і всім було добре.

Нагадаємо, кардинальне рішення за кредитами прийнято: за що українцям дозволили не платити.

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