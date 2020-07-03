Украинских пенсионеров предупредили о том, что новые выплаты в этом месяце начнутся раньше, чем обычно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 3 июля этого года в соответствии с графиком, было выделено сразу 3,7 миллиарда гривен.

Ранее мы сообщали, в Комитете по вопросам экономического развития огорошили идеей "раздать всем украинцам по 3 тысячи гривен". Об этом заявила депутат из "Слуги народа" Людмила Буймистер.

В комитете считают, что макроэкономические показатели Украины позволяют провести эмиссию на 300 млрд грн. И предлагают направить эти деньги на три большие программы – по 100 млрд на каждую: финансовую поддержку граждан, бесплатное и безусловное кредитование малого и среднего бизнеса, а также восстановление отрасли электроэнергетики и инвестиции в строительство инфраструктуры.

Экономисты берутся за головы от таких идей. По их словам, все это выглядят нелепо и по-детски: вроде как, давайте напечатаем деньги и всем раздадим, чтобы увеличить покупательную способность и всем было хорошо.

Напомним, кардинальное решение по кредитам принято: за что украинцам разрешили не платить.

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