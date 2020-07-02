Финансовое положение украинцев укрепили на время карантина

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который призван не допустить начисления штрафов и пени по кредитам во время карантинных ограничений. Об этом 1 июля сообщается на сайте Офиса президента, передает Politeka.net.

Отмечается, что закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Согласно документу, в случае просрочки выплаты заемщиком по договору о предоставлении кредита банком или другим заимодателем, заемщик освобождается от уплаты неустойки, штрафа и пени за такую просрочку.

Напомним, банки серьезно ужесточили контроль за кошельками украинцев. Теперь на клиентов составляются целые досье, при снятии депозитов просят расписки, а у юридических лиц проверяют наличие офиса. Несмотря на все обещания, что строгие правила коснуться только тех, кто оперирует крупными суммами свыше 400 тыс. грн, на деле все оказалось иначе.

Эксперты отмечают, что случаев, когда граждане получают на карточку, к примеру, зарплату, свыше 5 000 гривен, то с них требуют предоставить документы о том, откуда и по какому поводу получили деньги.

Ранее мы сообщали, в Украине предложили привязать прожиточный минимум к среднемесячной заработной плате за год. Таким образом, прожиточный минимум тоже будет расти.

Так, в 2021 году предлагается установить этот показатель на уровне не менее 40% от средней зарплаты (то есть 3682 грн.), а в 2031 году прожиточный минимум уже составит не менее 50% от зарплаты.

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