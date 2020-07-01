Отныне НБУ будет регулировать не только банки, но и страховые/микрофинансовые компании, ломбарды и другие учреждения

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Изменения вступили в силу в сегодняшнего дня, 1 июля.

Что касается негосударственных пенсионных фондов, то они перешли под контроль Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Для компаний с 1 июля ничего не изменится, только адрес для представления отчетности.

Вчера, 30 июня 2020 года, государственный регулятор принял правила для небанковских учреждений на переходный период сплита.

«Переходные» постановления приняты по нескольким направлениям: лицензирование и регистрация; контроль; выездные проверки; меры воздействия; отчетность.

Эти постановления предусматривают, что участники рынка будут предоставлять отчетность через специальный веб-ресурс – portal.bank.gov.ua.

Также было установлено, что до момента определения НБУ тарифов на предоставление лицензий, они будут выдаваться участникам рынка бесплатно. Более того, инспекционные проверки начнутся только после того, как госрегулятор утвердит специальные нормативно-правовые акты по вопросам проведения проверок деятельности участников рынков.

Согласно закону, который вступил в силу с сегодняшнего дня, все решения, которые принимались Нацкомфинуслуг как коллегиальным органом, теперь будут утверждаться Нацбанком.

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Новый закон предоставляет ломбардам право заниматься обменом валюты и переводить средства без открытия счетов. При этом остается в силе условиепо кредитованию только под залог имущества.

Напомним, в НБУ заявили о резком падении, что происходит с денежными переводами

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