Прожиточный минимум в Украине могут привязать к зарплате и регулярно повышать
Такое предложение описано в законопроекте №3515, который находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.
Депутаты предлагают привязать прожиточный минимум к среднемесячной заработной плате за год. В 2021 году предлагается установить этот показатель на уровне не менее 40% от средней зарплаты, а в 2031 году прожиточный минимум уже составит не менее 50% от зарплаты.
Документом предлагается установить прожиточный минимум на уровне 3682 гривен уже в 2021 году. При формировании показателя предлагают использовать среднюю зарплату за предыдущий год и прогнозируемый уровень инфляции.
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Стоит отметить, что парламентский комитет одобрил документ и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу.
Отметим, что при таком подходе прожиточный минимум будет регулярно расти, ведь средняя зарплата в Украине постоянно растет. Повлияет на показатель также рост минимальной зарплаты в Украине. Как известно, 1 июля правительство утвердило график повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября ее повысят до 5 тыс. гривен, с 1 января – до 6 тысяч, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысяч гривен.
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