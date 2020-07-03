Скандальна російська актриса Христина Асмус після слів про розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим показала, як вирішила розважитися

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я просто обожнюю піцу! 🍕🤤 Їм всілякі з ковбасою/м'ясом, люблю гостру. Не люблю в піці ананаси 🍍🥴; рукола по-моєму тсж не для цієї страви. І піцу з морепродуктів не розумію 🍤🤷🏼‍♀️ «4 сиру» з'їсти можу, але взагалі не фанат», _ йдеться в повідомленні.

Більш того, Асмус розповіла про плани на найближчий час.

«Ща, коротше, «Маргариту» уплету і піду дивитися серіал «Текст. Реальність», який вже вийшов на…», — підкреслюється в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на знімку Асмус позує сидячи на кріслі, задерши ноги до верху. Поруч з нею лежить піца, яку хоче взяти зірка.

«Не зрозумів. Спочатку піца, а потім серіал? Збочення якесь, чесно кажучи», «класний вигляд, Кріс!», - пишуть її шанувальники.

До цього ми повідомляли, що популярна актриса Христина Асмус, яка нещодавно оголосила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим, здивувала фотографією молодого хлопця.

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Асмус застосувала фільтр, який перетворив її в хлопця. На фото зберігся її колір очей, а от волосся стали темними. Крім цього, на обличчі дівчини з'явилася борода і вуса.

«Я знаю, що цей грішний світ не досконалий, але я готовий пробачити його недосконалість заради твоєї посмішки. Дівчата, ви прекрасні й особливі! Антон цілує кожну з вас!», - жартома підписала знімок зірка.

Нагадаємо, що скандальна Асмус після заяви про розлучення заговорила про тест на батьківство: «Було очевидно, що…».

Як повідомляла Politeka, Асмус розважається з коханим чоловіком після заяви про розлучення з Харламовим: кадри утіх.

Також Politeka писала, що скандальна Асмус показала, чим займається після заяви про розлучення.