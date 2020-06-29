32-летняя российская актриса Кристины Асмус показала, чем занимается после публичного объявления о разводе с 39-летним комиком Гариком Харламовым
В новом посте в своем микроблоге в Instagram артистка продолжает погоревать и без того горячую тему, передает Politeka.net.
«Так, скоро разведёнка, надо бы в форму себя привести 😂🏃🏼♀️👟», - написала она и опубликовала свое фото в спортивной одежде.
Пользователи сети подхватили шутку артистки.
«Так и замену Гарику быстренько найдёшь», «Давно пора», «Ни капли грусти в глазах», «Эх.. бедный Гарик 😢», «Смешно и грустно😆», - пишут в комментариях.
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При этом фаны Асмус отмечают, что она и так в замечательной форме и особо стараться ей ни к чему.
Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе. При этом они подчеркнули, что решение приняли давно и на не повлиял ни скандал с фильмом «Текст», ни карантин.
Отметим, не смотря на заявления звездных супругов, многие думают, что причиной развода стали скандальные сцены из фильма «Текст», в котором снялась Асмус.
К слову, не все верят в то, что супруги расходятся. Ходят слухи, что это всего лишь розыгрыш. Эти догадки подогрели слова ведущего популярного YouTube-шоу Сomment out Владимира Маркони, который заявил, что пара попросту приняла участие в проекте. На что он сразу же получил жесткий ответ от Харламова. «Спекуляции на нашем разводе продолжаются, поэтому я вынужден еще раз прокомментировать. Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу, и наш развод не является пиаром или хайпом», — отметил Гарик.
Напомним, Асмус поставила жирную точку в скандале о разводе с Харламовым.
А еще Politeka писала, что скандальная Асмус после заявления о разводе заговорила о тесте на отцовство.
Также Politeka сообщала, что развод Асмус и Харламова, стало известно о грандиозной лжи.