Популярная актриса Кристина Асмус, которая недавно объявила о разводе с комиком Гариком Харламовым, удивила фотографией молодого парня

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Асмус применила фильтр, который превратил ее в парня. На фото сохранился ее цвет глаз, а вот волосы стали темными. Кроме этого, на лице девушки появилась борода и усы.

«Я знаю, что этот грешный мир не совершенен, но я готов простить его несовершенство ради твоей улыбки. Девушки, вы прекрасны и особенны! Антон целует каждую из вас!», - шутя подписала снимок звезда.

За полчаса пост Кристины собрал более 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Как развод меняет людей, однако», «Какой игривый Антон получился», «Милый», «На турка похожи», «Так значит всё-таки какой-то Антон», «Ну так себе парень получился», «горячий парень с феерической причёской. А я с этим фильтром напоминаю знойного итальянского мачо», «Какой прекрасный Антон. Но в вашем случае это скорее Кристиан», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус позировала в светлом платье с внушительным декольте. Под наряд артистка не стала надевать белье. Она снимала себя на телефон и улыбалась на камеру, демонстрируя яркий макияж.

Напомним, что скандальная Асмус после заявления о разводе заговорила о тесте на отцовство: «Было очевидно, что…».

Как сообщала Politeka, Асмус развлекается с любимым мужчиной после заявления о разводе с Харламовым: кадры утех.

Также Politeka писала, что скандальная Асмус показала, чем занимается после заявления о разводе.