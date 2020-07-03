Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк забула про сором і блиснула бездоганними формами в латексному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Діти, закривайте очі. У нас серйозна гра», — зазначила ведуча.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Никитюк позує перед дзеркалом в яскравому латексному боді, демонструючи розкішну фігуру. Спершу зірка позує близько від дзеркала, а потім відходить і починає крутитися, демонструючи неймовірну фігуру.

Звернемо увагу, що на задньому фоні Никитюк видніється гримерка з костюмами, а також візажистка, яка сидить на ліжку. Шанувальники телеведучої не змогли що-небудь сказати, адже кадри ведуча вирішила викинути у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою в чорній мінісукні.

«Я на низькому старті. Хто зверху? Дівчатка чи дівчинки?...» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Никитюк позує в чорному міні-сукня, демонструючи неймовірну красу. Це стало причиною того, що її шанувальники буквально «вибухнули» коментарями. Серед них була і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар, яка заявила: «ти ж знаєш, що дівчатка…».

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