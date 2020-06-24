32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк заставила украинцев рыдать от смеха всего двумя фотографиями
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых позирует в поле. Леся нарядилась в желтое воздушное платье с мега высокими разрезами, открывшими удивительный вид на ее стройные ножки.
Никитюк встала на одно колено посреди зарослей, расставив ноги и застыв в таком положении. Девушка томно задрала подбородок и поднесла к лицу полевой цветок. Длиннющий шлейф ее платья разлетелся вокруг. Второе фото с незнакомцем вышло куда забавнее.
"Мне кажется за мной следят... Привіт Слобожанщина👋", - подписала кадры телеведущая.
Оказывается, пока Леся корячилась на траве, дабы кадры получились эффектнее, за ней с интересом наблюдал один из местных жителей в расстегнутой рубашке.
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Пользователи посмеялись вместе с Лесей, оставив уйму комментариев:
"Срочно нужно надеть шапочку из фольги, чтобы предотвратить слежку)"
"Бог полей и огородов)))) возлежит))))"
"Лесюня, ну просто кайф🔥🔥"
"Это Юра Ткач" (юморист из "Квартал 95", - ред.)
"Мужчина с вами был просто соблюдал дистанцию😍"
"Леся, я не можу з твоїх фоток вони водночас ржачні, і ще в них є ізюмінка гламуру😘 "
"Лесюня, желтый цвет Вам ооочень к лицу 🤗, второе фото 🔥, мужчина- МЕЧТА! Хватайте скорее, такие на траве долго не валяются 🤣🤣🤣"
Ранее мы сообщали, Никитюк взбудоражила сеть, выставив фото, на котором ей 17 лет. Многие сравнили красотку с американской певицей Бритни Спирс.
Напомним, что смелая Никитюк в одной сеточке потрясла своими прелестями в постели: "Леська, ты что вытворяешь?".
Также Politeka писала, что длинноногая Никитюк в мини-платье феерично упала, кадры конфуза: "Перепила, наверное".
А еще Politeka сообщала, что Никитюк заинтриговала бесстыжим декольте на фото в машине: "Расцвела, красотка".