Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя, забыв о белье

На фото красотка позировала в юбке и блузке. Никитюк решила в этот раз обойтись без бюстгальтера, показывая свои пышности без смущения. Леся сидела на диване и раздвинула ноги, что при коротенькой юбке делать опасно, поэтому положила руки туда, чтобы ничего не засветить. Звезда смотрела в камеру и показывала свой свежий мейкап. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитоссти.

"16/8. Коротко. Я перешла на режим 14/10... На рынке появилась черешня. Интервальная голодовка", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков за полчаса и написали несколько комментариев:

"А клубнику почему не кушаете?", "Кто создал тебя такую?", "Леся, а долго вы на интервальном голодании?", "Сильный снимок", "Тигрица", "Воу, полегче", "Красотка по-украински", "Я первая", "Леся, оно что-то дает это интервальное голодание. Какие плюсы. Интересует именно твои мысли".

Ранее мы сообщали, что 32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила мега откровенным образом.

Известная блондинка позировала на расстеленной кровати в соблазнительной позе. Девушка эффектно уселась на колени, немного расставив ноги и уперевшись на руки спереди. При этом, чего только стоит ее наряд.

Напомним, похудевшая Никитюк показала упругое тело в бесстыжем наряде

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