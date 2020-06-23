Известная украинская телеведущая Леся Никитюк попала в переполох в Черниговской области

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение "Нового канала", которое разместили в Инстаграм.

Как утверждается, Леся Никитюк едва не утонула в Бондаревском болоте на Черниговщине во время съемок проекта "LeМаршрутка".

"Ведущая исследовала редкий вид болота в Украине, которое затягивает. И так увлеклась прогулкой по болотистой местности, чуть не утонула прямо на глазах съемочной группы!", - написали авторы поста.

Как отметила телеведущая, рядом был «поводырь», который знает болото, как своих пять пальцев. Мужчина смог вытащить телезвезду.

"Интервальное голодание пошло на пользу – недолго меня тянули. Короче, ребята, я вам скажу так: тревел – это всегда экстрим, а украинский тревел – это двойная доза экстрима", - поделилась украинская знаменитость.

"Леся очень похожа на принцессу из мультфильма "Бременские музыканты" !👏🏻", "ещё этого не хватало. меня уже реально 2020 год начинает пугать", "Чернигов-самый лучший город ♥️", "О Боже🙀 ", "Леся уже проехала Т.е шок не из-за экологического ухудшения ситуации в Украине, а из-за Леси? Теперь у меня шок. Черниговщины?", "А можно список городов где Леся будет", "Меня засосало в опасную трясину😊😁😆", "Мы тут,полетели спасать", - написали пользователи сети.

Напомним, Леся Никитюк показала фото, на котором ей всего 17 лет:

"Я на дискотеке на фото я с DJ Назиком.. он мне тогда очень нра и его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото) и надеюсь шо Лида и DJ живут счастливо, у них 3-е детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ".

Напомним, что смелая Никитюк в одной сеточке потрясла своими прелестями в постели: "Леська, ты что вытворяешь?".

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