Американська супермодель Кайлі Дженнер похвалилася розкішними вигинами в сукні з глибоким декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Дженнер позує разом із сестрою під час фотографування, а навколо дівчат видніються відразу кілька камер. Як можна помітити, Знімок зроблений в чорно-білому знімку. Фотографію зірка ніяк не підписала, проте її прихильники прийшли в захват від краси знаменитостей.

«Краса, аж дар мови відбирає», «вона богиня!», «дика кішка», «розкішний вигляд», «тіло богині», «як можна бути настільки красивою», «божественні форми», «ось це я розумію, справжня краса», - пишуть вони.

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На фото Кайлі позує в корсеті тілесного кольору частково з сіточки. Красуня стояла на тлі вішалок з одягом і трималася за свою груди, яка була без білизни. Волосся Дженнер залишила розпущеним, а сама відвела погляд від камери.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Королева Кайлі", "Неможливо перестати дивитися", "Ох, історія", "Чудово", "Щире питання, чому вона завжди бере свою груди на фото?", "За таке не банять?".

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