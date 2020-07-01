Известная американская модель Кайли Дженнер показала смелый образ, мимо которого не смогли пройти фанаты

На фото Кайли позирует в корсете телесного цвета частично из сеточки. Красотка стояла на фоне вешалок с одеждой и держалась за свою грудь, которая была без белья. Волосы Дженнер оставила распущенными, а сама отвела взляд от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Королева Кайли", "Невозможно перестать смотреть", "Ох, история", "Прекрасно", "Искренний вопрос, почему она всегда берет свою грудь на фото?", "За такое не банят?".

Ранее мы сообщали, что одна из наиболее знаменитых моделей Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в прозрачном белье.

«Угадайте мой любимый цвет, если сможете?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дженнер позирует в прозрачном белье, вынужденно прикрывая роскошные формы рукой. Дополняли образ знаменитости красивый макияж.

Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер показала себя без лишней одежды и рассказала о трудностях съемок.

На фото Кайли показала себя в черном прозрачном белье, позируя перед камерой по пояс. Красотку не смутило, что ее грудь практически ничего не прикрывает, она наоборот подняла руки и демонстрировала пышный бюст во всей красе.

Напомним, Кайли Дженнер прижалась пышными прелестями к роскошной сестричке

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