Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід взяла участь у новій зйомці

Красуня користується великою популярністю, тому роботи у неї хоч відбавляй, пише Politeka.net. На одних з останніх кадрах модель підкорила формами в тісних нарядах.

На першому фото модель з'явилася в топі незвичного крою з довгою частиною внизу, яку Белла крутила в руці.

Другою рукою зірка відтягнула спідничку, щоб надати знімку пікантності.

На іншому фото Белла і зовсім з'явилася в шкірі. Маленький топ обтягнув її невеликі груди, а також завдяки йому можна було розглянути току талію.

На руках красуні - довгі шкіряні рукавички, на стегнах - штани з тієї ж тканини.

Модель пильно дивилася в камеру. Її зовнішність гідна усіляких похвал: "Ого, яка!". Загалом, Хадід - просто ідеал.

За 12 годин пост зібрав майже 600 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі прийшли в захват від фігури знаменитості й засипали її компліментами, відзначаючи, що вона чудова.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала на надувному матраці посеред басейну в мікроскопічній білизні без верху просто на камеру, демонструючи ідеальний і рівний загар. Як можна помітити, красуня у момент, коли її фотографували, відпочивала закривши очі.

Нагадаємо також, що Белла Хадід постала у футболці, сидячи на колінах. Красуня вирішила зняти себе без штанів, показуючи свої ноги перед дзеркалом, поки робила селфі.

Модель тримала телефон перед собою, а поруч можна побачити квіти, які стояли біля ноги. Зірка отримала масу приємних повідомлень від шанувальників.

Нагадаємо, Белла Хадід блиснула найбільш апетитними місцями в неймовірно відвертому вбранні

А ще Politeka писала, що космічна Белла Хадід похвалилася округлостями в непристойному купальнику

Також Politeka повідомляла, мокра Белла Хадід на камеру пустилася у всі тяжкі, красномовні кадри