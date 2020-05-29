23-летняя американская модель Белла Хадид ошеломила необычной фотосессией

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на пороге дома. Модель натянула белую футболку с бледно-розовыми цветами. Ткань настолько тонкая, что легко вырисовываются все пикантные изгибы и округлости. Сверху Белла накинула зеленый плащ, который, впрочем, дерзко распахнула. Примечательно, что красотка была без обуви и штанов.

Хадид покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах, призывно глядя в камеру. При этом девушка дополнила картинку прозрачной вазой с крупными герберами, которую расположила между слишко широко расставленных ног.

Лук бесстыдницы дополнил жемчужный браслет на щиколотке и очки в толстой зеленой оправе.

Менее чем за час пост собрал более 250 тысяч лайков, а также уйму комментариев.

"Королева"

"Удивительная 😍"

"Вот это букет"

"Какая красивая девушка😍😍"

"цветы перед цветком"

"Крутая девушка 😎"

"Белла, ты нас убьешь!"

Ранее мы сообщали, Белла выбралась позагорать и похвасталась этим событием в Инстаграм. На фото модель лежала на шезлонге и показывала себя только по грудь. Как можно заметить, красавица была совсем без одежды. Белла то ли подмигнула, то ли прищурилась от солнца, наклонив голову вбок и томно приоткрыв рот.

"Моя детка", "Привет, я люблю тебя", "Моя королева", "Самая милая деревенская девушка когда-либо", "Хорошо, девочка, мы видим тебя", "Графиня Белла", - писали в комментариях.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

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