23-летняя американская модель Белла Хадид ошеломила необычной фотосессией
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на пороге дома. Модель натянула белую футболку с бледно-розовыми цветами. Ткань настолько тонкая, что легко вырисовываются все пикантные изгибы и округлости. Сверху Белла накинула зеленый плащ, который, впрочем, дерзко распахнула. Примечательно, что красотка была без обуви и штанов.
Хадид покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах, призывно глядя в камеру. При этом девушка дополнила картинку прозрачной вазой с крупными герберами, которую расположила между слишко широко расставленных ног.
Лук бесстыдницы дополнил жемчужный браслет на щиколотке и очки в толстой зеленой оправе.
Менее чем за час пост собрал более 250 тысяч лайков, а также уйму комментариев.
Озорной Пугачевой досталось за неприлично короткие шорты на прогулке с Лизой: «Похожа на головастика»
Массовый арест счетов ПриватБанка, карты для зарплат и пенсий заблокированы: что происходит
Нацбанк показал украинцам новые деньги, с "бумажками" можно попрощаться: "Со 2 июня..."
Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет: «Шикарная»
"Королева"
"Удивительная 😍"
"Вот это букет"
"Какая красивая девушка😍😍"
"цветы перед цветком"
"Крутая девушка 😎"
"Белла, ты нас убьешь!"
Ранее мы сообщали, Белла выбралась позагорать и похвасталась этим событием в Инстаграм. На фото модель лежала на шезлонге и показывала себя только по грудь. Как можно заметить, красавица была совсем без одежды. Белла то ли подмигнула, то ли прищурилась от солнца, наклонив голову вбок и томно приоткрыв рот.
"Моя детка", "Привет, я люблю тебя", "Моя королева", "Самая милая деревенская девушка когда-либо", "Хорошо, девочка, мы видим тебя", "Графиня Белла", - писали в комментариях.
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде
А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике
Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры