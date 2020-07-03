Популярний український співак MELOVIN показав фото в ліжку і зробив відверте зізнання
Фотографією артист поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)
На знімку співак без одягу лежить у ліжку, прикриваючи обличчя рукою.
Melovin зізнався, що засинає з думками про першому послекарантинном концерті, який запланований в Одесі.
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"Поки відходжу до сну, мурашки йдуть від однієї лише думки, що вже 11 липня відбудеться наша перша за довгий час зустріч!" – він підписав фото.
Концерт пройде для 50 глядачів.
Новину і фото просто захопили фанатів співака.
«Ну звичайно ми теж вже чекаємо дуже-дуже! Дуже рада за твій настрій і спасибі за посмішку», «Мурашки табунами 🐜🐜🐜❤️», «Милоты пост. Добрих снів», «Чомусь дуже хвилююче, але в кращому значення цього слова 🙈», «Моє серце просто зупинився на деякий час… Це така мила фотка, я люблю твою посмішку!», «Нарешті фото. Це дуже круто тільки як мені тепер заснути», - пишуть в коментарях, радіючи поверненню на сцену улюбленого виконавця після карантинної паузи
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