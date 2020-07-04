Співачка, як завжди, дуже гаряча

Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", з'явилася у всій красі

Зірка має армію прихильників, деякі з них навіть створюють фан-сторінки, пише Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилося фото спокусливої Серябкиної в купальнику.

Артистка позувала в рожевому купальнику, який обтягнув її струнку талію, а також дав можливість подивитися на пружні сідниці.

Красуня розпустила довге волосся і дивилася в камеру з-за плеча.

Примітно, що артистка позувала на тенісному корті біля сітки.

"Байдужість викликає інтерес", - підписане фото.

За 14 годин пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Шедевральна попочка 😍", "Як завжди чарівна😍😍😍", "Персик 👍", "Геніально сказано!!! Що не фраза, то крилата😂", "Благородна мадам 👍✌️", " Шикарно", "Не правда,тільки відштовхує", "Чим менше жінку ми любимо, тим легше подобаємося ми їй. Це мається на увазі?", "Круто❤️", "Ви диво) люблю дивитися на вашу творчість. Все дуже талановито, сексуально і....з серцем.❤️обожнюю ваш Золотий колектив у групі Серебро. У кожного своя дорога. Але я люблю вас;)", "Велична і неповторна !!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна позувала в короткому літньому платті. Глибоке декольте і довжина додали образу спокусливості. Від красуні так і віє сексуальністю.

Співачка позувала сидячи на задньому кріслі машини, виставивши босі ніжки на зелену траву. Сукня трохи задралося, ледь не засвітивши найінтимніше.

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