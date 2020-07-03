42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова потрясла романтичним фото в оточенні квітів

Як передає Politekа.net, зірка опублікувала свіжий знімок в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.

Анфіса показала відверте декольте з найвигіднішого ракурсу - зверху. Красуня з розпущеним волоссям, у чорній сукні (або майці, більш детально розгледіти неможливо) підійшла до квітучого дерева, щоб насолодитися ароматом великих і яскраво-рожевих квітів. Чехова мило посміхнулася, доторкнувшись до рослини.

"Розкажіть, які ваші найулюбленіші квіти? У мене є, звичайно, основні улюбленці - півонії. Але взагалі я люблю всі квіти, які смачно пахнуть і красиво виглядають. А з роками у мене до квітів стала лише одна вимога - щоб вони були😂", - поділилася Анфіса.

Користувачі кинулися обговорювати зовнішність телеведучої, а також відповідати на її питання.

"Я заздрю вам. Стільки впевненості в собі 👍"

"😍Півонії поза конкуренцією, це абсолютна любов"

"Будь-які в горщиках. Не люблю букети. Вони красиві, але вже не живі"

"Дуже красиво!!! 🌹🌹🔥🔥"

"Анфіса ти в раю квітів"

"Богиня😍"

"А мені дуже подобаються лілії, гладіолуси. Заворожує будова квітки"

Раніше ми повідомляли, Чехова здивувала зухвалою позою на фото в бікіні. Засмагла Анфіса сміливо підняла ноги, даваючи можливість шанувальникам розгледіти її апетитні форми. Красуня поставила поруч з собою тарілку з ягодами і фруктами і вже встигла вхопитися за соковиту черешеньку.

"У світі є дві нескінченні речі: Всесвіт і людська дурість"😉 Альберт Енштейн. «Але, Всесвіт хочеться осягати, а дурість уникати😉» Анфіса Чехова, - поділилася своїми філософськими роздумами телеведуча.

Нагадаємо, Анфіса Чехова сміливо позбулася білизни і вляглася на підлогу заради пікантних кадрів

А ще Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова несподівано показала свого головного чоловіка, особисті кадри