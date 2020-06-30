42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила вкусными фото, ради которых скинула одежду

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Как известно, артистка отправилась на отдых в Сочи и активно делится с публикой различными пляжными моментами.

В этот раз Анфиса предстала в синем бикини, позируя на удобном лежаке, напоминающем морскую раковину. На одном из фото загорелая звезда задрала аппетитные ножки выше головы, повернувшись к камере так, чтобы можно было разглядеть и ее впечатляющий бюст. Красотка поставила рядом с собой тарелку с ягодами и фруктами и уже успела ухватиться за сочную черешенку.

На других фото искусительница Чехова опустила ножки, устроившись в различных соблазнительных позах. Кроме фруктов в кадре появился и бокал с коктейлем.

"В мире две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость"😉 Альберт Энштейн. «Но, Вселенную хочется постигать, а глупость избегать😉» Анфиса Чехова, - поделилась своими философскими размышлениями телеведущая.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Хорошее стремление!!! 🤗😉👍🤩"

"Хороша и сочная!😍"

"Вы как жемчужинка в раковине....❤️"

"Что-то ты похудела, красавица..🌹"

"Первое фото бомба 💣 😍👍🏻"

"Красотка 🌹🌹🌹глаз не оторвать🤗"

Ранее мы сообщали, Анфиса похвасталась новым красным платьем, выставив курортные фото в нем. Правда, не все остались в восторге. Некоторые пользователи заподозрили звезду в том, что она набрала лишние килограммы за время карантина. Ее сравнили с контрабасом.

"Худеть, так и не стали? не мешало бы...видно же..."; "Это платье создано прям для этого фона 😁"; "Анфиса, вы как всегда очаровательны🌺"; "Анфиса😁 у тебя фигура шикарная😘. Как контрабас ☝️", - писали в комментариях.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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