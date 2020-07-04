Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) покружляла перед камерою у відвертому купальнику

Зірка практично щодня публікує жаркі кадри у своєму Instagram, пише Politeka.net. На цей раз модель записала сторіз крупним планом, щоб дати краще розглянути свої принади, якими вона так пишається.

Кассандра позувала в маленькому фіолетовому купальнику з зеленими лямками. Видно, що великий бюст знаменитості ніби вологий, ймовірно, від лосьйону для засмаги. Груди ледь не вириваються з крихітного бікіні.

Грайлива брюнетка вирішила показати, що знаходиться нижче. Вона провела камеру і на кілька секунд зупинила її на рівні стегон і красивого живота, зачепивши також і накачані ніжки.

Відео вийшло дуже спекотним, адже від фігури зірки неможливо відірватися: "Вау, це блаженство".

На жаль, ролик не зібрав багато лайків та коментарів, адже був оприлюднений в сторіз, але красуні могли писати в дірект.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала повністю оголеною, груди прикривали лише прикраси, які могли від одного незручного руху розкрити інтимні місця.

Модель встала, простягнувши між ніг довгий гамак. Такий кадр вартий всіх похвал.

Нагадаємо також, що Кассандра Сьєнега позувала у бікіні з космічним принтом.

Крихітні трикутники тканини обтягнули соковиті груди знаменитості, ледь прикриваючи їх. Маленький купальник лише зумів приховати найінтимніше.

Трусики-бікіні зірка натягнула вище стегон, підкресливши їх форму.

Фото вийшло дуже сонячним, адже модель була на вулиці біля басейну.

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