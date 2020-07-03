Молода модель з Франції Тілан Блондо, яку в дитинстві називали найкрасивішою дівчинкою у світі, показала, як проходить її робота

Як передає Politeka.net, відео із закулісся зйомок модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 19-річна красуня позувала на камеру, при цьому вела себе досить зухвало. Вона кривлялась, показувала язик, закушувала губу, демонструючи своє ідеальне обличчя. Зйомка вийшла досить пікантною, адже у дівчини було мокре волосся, а одягу на ній видно не було.

З відео видно, що Блондо – професіонал своєї справи. У кадрі вона виглядає дуже гармонійно. Варто відзначити, що за годину відео з моделлю подивилися майже 120 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Вау. Яка чуттєва», «Королева», «Виросла серцеїдка», «Я люблю тебе», «Приголомшлива», «Так гарно», «Нереальна», «Все ще найкрасивіше обличчя», «Ти така красива!», «Вона схожа на Меган Фокс», «Так гаряче», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо позувала поруч з другом у повсякденному модному одязі. Модель була одягнена в синю куртку, рвані джинси і кросівки. Варто зазначити, що весь одяг на Тілан виглядав дуже великим.

Крім цього, нещодавно Блондо поділилася фотографією з матір'ю. Красуня показала, як виглядала в дитинстві, коли її почали називати найкрасивішою в світі.

Нагадаємо, що Тілан Блондо підкорила домашнім образом: занадто ідеально.

Як повідомляла Politeka, Тілан Блондо похвалилася інтимним фото з бойфрендом прямо на підлозі: «Давно пора…».

Також Politeka писала, що Тілан Блондо недбало накинула піджак на голе тіло: доросле фото.