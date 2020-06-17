19-річна французька модель Тілан Блондо підкорила милою фотографією з плюшевим котиком

Відома француженка, яка ще в ранньому дитинстві прославилася за межами своєї країни як «найкрасивіша дівчинка в світі», поділилася новим зворушливим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На цей раз Тілан опублікувала просте домашнє фото, а не черговий кадр з гламурної фотосесії. На ньому модель позує в простій білій футболці, сидячи на дивані. Красуня тримає в руках милу м'яку іграшку у вигляді котика і зворушливо притискає її до себе.

Образ Тілан доповнюють золоті сережки і браслет, а також макіяж з акцентом на очі.

Шанувальники моделі в коментарях до фото не перестають захоплюватися її красою.

До цього ми писали, що Блондо опублікувала свіжі кадри "сторіз" в Instagram, на яких максимально наблизилася до камери, покрутившись в маєчці. Помітно, що на дівчині немає нижньої білизни, її силует "вишеньок" розбурхує фантазію.

Тілан пограла з волоссям, а також засліпила щирою посмішкою. Варто відзначити, відразу зрозуміло, за що дівчину ще в дитинстві нагородили титулом "найкрасивішої дівчинки в світі" - її лялькова зовнішність з роками розквітає все більше. До речі, за життям моделі в Instagram вже стежать більше 3,6 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі засліпила посмішкою, покрутившися без ліфчика перед камерою.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі вразила видом без макіяжу і з мокрою головою: «Ти серйозно така?».

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