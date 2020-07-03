Молодая модель из Франции Тилан Блондо, которую в детстве называли самой красивой девочкой в мире, показала, как проходит ее работа

Как передает Politeka.net, видео из закулисья съемок модель опубликовала на своей странице в Инстаграм. 19-летняя красотка позировала на камеру, при этом вела себя довольно дерзко. Она кривлялась, показывала язык, закусывала губу, демонстрируя свое идеальное лицо. Съемка получилась весьма пикантной, ведь у девушки были мокрые волосы, а одежды на ней видно не было.

По видео видно, что Блондо – профессионал своего дела. В кадре она смотрится очень гармонично. Стоит отметить, что за час видео с моделью посмотрели почти 120 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Вау. Какая чувственная», «Королева», «Выросла сердцеедка», «Я люблю тебя», «Оглушающая», «Так красиво», «Нереальная», «Все еще самое красивое лицо», «Ты такая красивая!», «Она похожа на Меган Фокс», «Так горячо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо позировала рядом с другом в повседневной модной одежде. Модель была одета в синюю куртку, рваные джинсы и кроссовки. Стоит отметить, что вся одежда на Тилан смотрелась очень большой.

Кроме этого, недавно Блондо поделилась фотографией с матерью. Красотка показала, как выглядела в детстве, когда ее начали называть самой красивой в мире.

Напомним, что Тилан Блондо покорила домашним образом: слишком идеально.

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо похвасталась интимным фото с бойфрендом прямо на полу: «Давно пора…».

Также Politeka писала, что Тилан Блондо небрежно накинула пиджак на голое тело: взрослое фото.