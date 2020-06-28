Популярна французька модель Тілан Блондо, яку з дитинства називали найкрасивішою дівчинкою у світі, вперше з'явилася в обіймах хлопця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує вдома, сидячи на підлозі. А позаду неї сидить молодий чоловік, який вирішив її ніжно обійняти. І Блондо, і її молодий чоловік позує перед дзеркалом у джинсах і футболці. Сам кадр ніяк не був підписаний, проте її прихильники прийшли в захват від ніжного знімка кумира.

«такі милі», «боже, яка ж ти красива», «солодка парочка», «миленький знімок», «хто ж цей щасливчик?», «боже, давно пора! Ти красуня, а з хлопцем ми тебе ще не бачили», «щасливий за тебе!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 19-річна французька модель Тілан Блондо, яку з дитинства заслужено називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", потрясла досконалими рисами обличчя поблизу.

Красуня опублікувала свіжі кадри "сториз" в Instagram, на яких максимально наблизилася до камери, покрутившись в маєчці. Помітно, що на дівчині немає нижньої білизни, її силует "вишеньок" розбурхує фантазію.

Тілан пограла з волоссям, а також засліпила щирою посмішкою. Варто відзначити, відразу зрозуміло, за що дівчину ще в дитинстві нагородили титулом "найкрасивішої дівчинки в світі" - її лялькова зовнішність з роками розквітає все більше. До речі, за життям моделі в Instagram вже стежать більше 3,6 мільйона чоловік.

Нагадаємо, що Тілан Блондо вразила видом без макіяжу і з мокрою головою: «Ти серйозно така?».

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