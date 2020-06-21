Молодая модель з Франції Тілан Блондо, яку з дитинства заслужено називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", показала свого друга

Новий кадр, зроблений на вулиці, 19-річна модель опублікувала у "сториз" в Instagram, передає Politeka.net

Тілан позує в синій куртці і рваних джинсах, а також кросівках разом з молодою людиною, можливо бойфрендом.

Молоді люди сіли і дивляться в кадр.

Користувачі не змогли відреагувати на побачене, так як фотографія опублікована у розділі «сториз», де, як відомо, можливість коментарів відключена.

Звернемо увагу, що за життям моделі в Instagram вже стежать більше 3,6 мільйонів людей по всьому світу.

Нагадаємо, модельна кар'єра Блондо почалася 4 роки. Тоді вона, тримаючись за руку однієї з манекенниць, вийшла на подіум у вбранні Жана Поля Готьє, а через два роки знялася в дитячому Vogue Enfants. У 15 років Тілан підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models.

Раніше ми повідомляли, Тілан показала, від кого отримала таку зовнішність. Дівчина виклала архівні фото зі своєю мамою Веронікою Любри. Жінка в минулому працювала телеведучою, але вже багато років, як дизайнер дитячого одягу.

Приводом для такого зворушливого поста став день народження Вероніки. Жінка відгукнулася в коментарях, подякувавши дочку за привітання. Вона написала, що дуже сумує за своєю лялечкою. Схоже, Тілан з-за роботи живе окремо від батьків.

Нагадаємо, що Тілан Блондо вразила видом без макіяжу і з мокрою головою: «Ти серйозно така?».

Також Politeka писала, що Тілан Блондо подратувала пишними формами в тісному топі: «Зросла малятко».