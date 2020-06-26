19-річна французька модель Тілан Блондо, яку з дитинства заслужено називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", здивувала фото в чоловічому піджаку
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, заради якого позбулася від тісного одягу. Модель прикрилася стильним чорним пидажком, який помітно їй великий. Неможливо не помітити пружні принади красуні, які зрадницьки выгялдывают з-під піджака.
Тілан зібрала волосся в пучок, завдала мінімум косметики і зняла власне відображення у великому дзеркалі. Блондо зухвало відвела голову вбік, але испепелящий погляд при цьому спрямувала вперед. Дівчинка з ангельською зовнішністю, що розбурхує світ 10-15 років тому, тепер вже зовсім подорослішала.
Користувачі кинулися коментувати пост, не скуплячись на компліменти в коментарях:
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"Блиск😍"
"Дивовижна 😍"
"Гламурна красуня 💋"
"Ти так красива ♥ ️"
"Яка гарна дівчина😍🔥🔥"
Раніше ми повідомляли, Тілан виставила в "сториз" кадри, максимально наблизивши юні принади до камери. Усміхнена дівчина покрутилася в маєчці. Помітно, що на ній немає нижньої білизни, так що її силует "вишеньок" розбурхує фантазію.
Нагадаємо, модельна кар'єра Блондо почалася 4 роки. Тоді вона, тримаючись за руку однієї з манекенниць, вийшла на подіум у вбранні Жана Поля Готьє, а через два роки знялася в дитячому Vogue Enfants. У 15 років Тілан підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models.
Нагадаємо, що Тілан Блондо вразила видом без макіяжу і з мокрою головою: «Ти серйозно така?».
Також Politeka писала, що Тілан Блондо подратувала пишними формами в тісному топі: «Зросла малятко».