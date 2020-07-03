53-річний російський співак, Філіп Кіркоров з розмахом відзначив восьмиріччя сина Мартіна-Крістіна

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, зроблені під час вечірки з нагоди дня народження хлопчика.

Кіркоров попіклувався про шикарні розваги: тут і батути, і безліч кульок, і стилізація під "Зоряні війни" з розрядженими аніматорами.

Кількість дітей на загальних фото вражає. Здається, ніби Філіп запросив всю округу. Правда, уважні користувачі помітили, що на знімках відсутні двійнята співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна Ліза і Гаррі.

"На святі @martinkirkorov мене прозвали #багатодітний батько 💪🏽 Поки ще за статусом ні... Але #папаголік я точно 💯 Скільки дітей у мене нарахували?♾", - підписав кадри щасливий Кіркоров.

Шанувальники кинулися обговорювати побачене:

"😂 Філіп Бедросович, ви найкращий батько для своїх дітей💗♥"

"Ну якщо хрещеників рахувати, то і за статусом ви теж #многопапа виходить👌"

"Які всі красиві 😍😍😍❤️ Впевнений що свято пройшло на сто 👍🔥💣"

"Ей, серйозно, що значить ПОКИ що ЩЕ? Філіп, ви хочете нас здивувати? @fkirkorov Ви повні сюрпризів))"

"Вай які 🔥🔥🔥 Фоточки"

"А чому немає дітей Галкіна і Пугачової?" - "Я думаю - обережні. КАРАНТИН все таки. Я б теж не пустила до натовпу"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров зворушив відеонарізкою, в якій зібрав найяскравіші моменти з сином. Гордий батько опублікував кадри у день народження хлопчика, і тут же отримав тисячі поздоровлень. Зокрема, артиста привітали Ані Лорак, Микола Басков, Аліка Смєхова, Евеліна Бледанс і Максим Галкін.

Нагадаємо, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.

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