Американська фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пишні форми в міні-бікіні

Зірка порадувала шанувальників спокусливим фото в купальнику, яке розмістила в Instagram, пише Politeka.net.

Модель з'явилася в мікро-бікіні яскраво-рожевого кольору з принтом у вигляді зміїної шкури.

Купальний наряд тримався на тонких лямках. Грайлива Ана розв'язала бретельки, ледве втримуючи груди під тканиною. Здавалося, що зараз модель відпустити смужки тканини й покаже свою красу.

Тонкі мотузочки також були на плавках моделі, і завдяки таким крихітним бікіні не прикривалося нічого зайвого.

Крім грудей, не можна також відвести погляду від тонкої талії й пружного преса знаменитості.

Чері посміхалася, і прикривши очі, засвітила довгі чорні стрілки на повіках. Волосся красуня розпустила.

У загальному фото вийшло дуже яскравим і спекотним.

"Тропічний рай 💕💦 Повір мені, ти хочеш побачити весь новий ексклюзивний контент цієї зйомки!", - підписала фото модель.

За три години пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів, в тому числі, що модель приголомшливо виглядає.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в чорному бікіні, сполученим з ліфчиком тонкими зав'язками, дівчина вирішила частково скинути верх. При цьому Ана прикрила ліву частину квітками й підняла струнку ніжку вгору. В тон купальника Чері взулася на масивних підборах.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері на фото з подругами постала в довгій сукні, але з розрізом до стегна, і без білизни. Дівчата посміхалися і позували на вулиці перед фотографом.

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