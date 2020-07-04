Американська фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пишні форми в міні-бікіні
Зірка порадувала шанувальників спокусливим фото в купальнику, яке розмістила в Instagram, пише Politeka.net.
Модель з'явилася в мікро-бікіні яскраво-рожевого кольору з принтом у вигляді зміїної шкури.
Купальний наряд тримався на тонких лямках. Грайлива Ана розв'язала бретельки, ледве втримуючи груди під тканиною. Здавалося, що зараз модель відпустити смужки тканини й покаже свою красу.
Тонкі мотузочки також були на плавках моделі, і завдяки таким крихітним бікіні не прикривалося нічого зайвого.
Суми допомоги перерахували, на роботу можна не поспішати: кому роздадуть тисячі гривень просто так
Масштабне скасування пенсій, грошей немає: кого Пенсійний фонд залишить без копійки
Російська Кардашьян показала свої неосяжні "пагорби" без білизни: "Видок ззаду дуже гарний"
"Надрукуємо гроші і роздамо всім": українцям розкрили фатальні нюанси з карантинними виплатами
Крім грудей, не можна також відвести погляду від тонкої талії й пружного преса знаменитості.
Чері посміхалася, і прикривши очі, засвітила довгі чорні стрілки на повіках. Волосся красуня розпустила.
У загальному фото вийшло дуже яскравим і спекотним.
"Тропічний рай 💕💦 Повір мені, ти хочеш побачити весь новий ексклюзивний контент цієї зйомки!", - підписала фото модель.
За три години пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали масу компліментів, в тому числі, що модель приголомшливо виглядає.
Нагадаємо, Ана Чері позувала в чорному бікіні, сполученим з ліфчиком тонкими зав'язками, дівчина вирішила частково скинути верх. При цьому Ана прикрила ліву частину квітками й підняла струнку ніжку вгору. В тон купальника Чері взулася на масивних підборах.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері на фото з подругами постала в довгій сукні, але з розрізом до стегна, і без білизни. Дівчата посміхалися і позували на вулиці перед фотографом.
Нагадаємо, засмагла Ана Чері ледве втиснула пишні форми в тонку сіточку
А ще Politeka повідомляла, що неперевершена Ана Чері в панчохах довела до божевілля своїми соковитими формами
Також Politeka писала, що розкута Ана Чері показала непристойні місця в прозорому