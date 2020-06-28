Известная фитнес-модель Ана Чери удивила поклонников необычным образом
Как передает Politeka.net, соответственный снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
31-летняя американская фото- и фитнес-модель Ана Чери регулярно радует своих более чем 10 миллионов подписчиков горячими снимками.
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В этот раз красотка не упустила возможности продемонстрировать фигуру, над которой усердно трудится в спортзале.
Облачившись в прозрачный купальник, модель показала все, что только можно. В помощь пришло зеркало, благодаря которому все смогли увидеть ее полуголые красоты.
Без капли стеснения, модель показала даже самые пикантные места.
Фолловеры остались в восторге от публикации красотки. Пост получил множество лайков и хвалебных комментариев.
Стоит отметить, что в последнее время модель зачастила с откровенными снимками.
Модель позировала в бежевом топе, который своим узелков едва сдерживал напор ее упругих форм. А трусики-бикини минимально скрывали ее злачное место.
Чери решила показать себя без штанов, ведь она их носить не любит. Ана дополнила образ распущенными волосами, ярким макияжем и скромным украшением на шее.
Напомним, Ана Чери не удержалась и показала, что прячет в мини-шортах
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