Известная фитнес-модель Ана Чери удивила поклонников необычным образом

Как передает Politeka.net, соответственный снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

31-летняя американская фото- и фитнес-модель Ана Чери регулярно радует своих более чем 10 миллионов подписчиков горячими снимками.

В этот раз красотка не упустила возможности продемонстрировать фигуру, над которой усердно трудится в спортзале.

Облачившись в прозрачный купальник, модель показала все, что только можно. В помощь пришло зеркало, благодаря которому все смогли увидеть ее полуголые красоты.

Без капли стеснения, модель показала даже самые пикантные места.

Фолловеры остались в восторге от публикации красотки. Пост получил множество лайков и хвалебных комментариев.

Стоит отметить, что в последнее время модель зачастила с откровенными снимками.

Модель позировала в бежевом топе, который своим узелков едва сдерживал напор ее упругих форм. А трусики-бикини минимально скрывали ее злачное место.

Чери решила показать себя без штанов, ведь она их носить не любит. Ана дополнила образ распущенными волосами, ярким макияжем и скромным украшением на шее.

Напомним, Ана Чери не удержалась и показала, что прячет в мини-шортах

А еще Politeka писала, что Ана Чери не удержалась и показала, что прячет в мини-шортах

Также Politeka сообщала, что Ана Чери соблазнила пышными "булочками" в ниточках вместо бикини